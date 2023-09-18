Yaban arılarının geleceğini, insanların bundan sonra yapacakları belirleyecek

Yaban arılarının Avrupa’daki günleri sayılı olabilir. Bilim insanları, yeni yapılan araştırmalarda, iklim değişikliği gibi insan kaynaklı sorunlar nedeniyle önümüzdeki birkaç on yılda bölgedeki yaban arısı türlerinin dörtte üçünün önemli bir nüfus azalması yaşayacağını öngörüyor. Yazarlar, bu kritik tozlaştırıcıların hala belirli bölgelere sığınabileceğine dair umut olsa da bunun kesin olmadığını söylüyor.





Yaban arıları (veya Bombus arıları) Bombus cinsine ait böceklerdir ve dünya çapında bilinen 250’den fazla türü bulunur. Diğer arılar gibi, özellikle de en bol oldukları Kuzey Yarımküre’de, yabani bitkilerin ve tarımsal ürünlerin tozlaştırılmasında (polenlenmesinde) önemli bir rol oynarlar. Ancak yaban arıları bir bütün olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da onlarca yıldır büyük bir nüfus sorunu yaşıyor. Bu düşüşün çeşitli nedenleri var, ancak bunlar arasında habitat kaybı, iklim değişikliği ve tehlikeli hastalıkların yayılması öne çıkıyor.





Belçika’daki bilim insanları, Nature dergisinde yayınlanan yeni çalışmada Avrupa’daki yaban arılarının geleceğini incelemeye çalıştı. Tahminlerini ortaya koymak için, 1900’lü yıllara kadar Avrupa’nın çoğundan toplanan ilgili verileri analiz ettiler. Daha sonra iklimin ve yaban arıları için yaşanabilir arazi kullanımının zaman içinde nasıl değişeceğine ilişkin çeşitli senaryoları açıklamaya çalışan modeller oluşturdular.





Ekip, en olası senaryolara göre, şu anda “En Az Endişe Verici” türler (yakın bir tehditle karşı karşıya olmayan türler) olarak sınıflandırılan birçok Avrupa yaban arısının onlarca yıl içinde azalmaya başlayacağını tahmin etti. Araştırmaya göre, 2000 ila 2014 arasındaki mevcut aralıkla karşılaştırıldığında, bu türlerin %38 ila %76’sının 2061 ila 2080 yılına kadar yaşanabilir arazilerinin en az %30’unu kaybedeceği öngörülüyor. Kuzey Kutbu’nda ve yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban arıları ise çok daha büyük bir problemle karşılaşıyor. Bu türlerin o zamana kadar topraklarının en az %90’ını kaybetmesi ve bunların yok olma yolunda hızla ilerlemesi bekleniyor.



