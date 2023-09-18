Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'tan ABD'de açılan yeni davaya ilişkin açıklama /18 Eylül 2023 13:04

Halkbank'tan ABD'de açılan yeni davaya ilişkin açıklama

Halkbank, ABD'de açılan ikinci hukuk davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak Bankamıza resmi bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımlar atılacaktır" denildi.

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Halkbank'tan, ABD'de banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak Bankamıza resmi bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımlar atılacaktır" denildi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ABD'de banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin bilgilere yer ???????verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Mart 2020 tarihinde 876 kişilik bir müşteki grubu tarafından, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik yaptırım kararlarının ihlalinden dolayı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Bankamız aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasında, önce 16 Şubat 2021 tarihinde Bölge Mahkemesi nezdinde, ardından 2 Mayıs 2023 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde Bankamız lehine karar verilerek müştekilerin tazminat talepleri reddedilmiştir.

Benzer şekilde, 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişilik farklı bir müşteki grubu tarafından yine ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, çeşitli ülkelerde yaşadıkları birtakım mağduriyetler ile Bankamız hakkında 15 Ekim 2019 tarihinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialar arasında bağlantı kurmaya çalışılarak yeni bir hukuk davası açılmıştır. Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak Bankamıza resmi bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımlar atılacaktır."

Ne olmuştu?
Suriye ve Afganistan'daki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı asker ve aileleri adına, ABD’de Halkbank ve Reza Zarrab’a tazminat davası açılmıştı.
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