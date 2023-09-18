Samanyolu Haber /Gündem / İthalat patladı, otomobilde ‘açık’ 3 milyar doları aştı /18 Eylül 2023 13:26

İthalat patladı, otomobilde ‘açık’ 3 milyar doları aştı

Türkiye’de en son 2015 yılında dış ticaret açığı veren otomotiv sektörü, son dönemde özellikle otomobil ithalatındaki artışla 8 yıl sonra yine eksiye döndü

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Otomobil habercisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye'de ithalatın yükseldiğini ancak otomobil piyasasındaki açığın ciddi rakamlara ulaştığını ifade etti.

Özpeynirci  2023'ün ilk yedi ayında otomobil ihracatının % 22,99 artışla 6,3 milyar dolar seviyesinde kaldığını belirterek, ithalatın ise %149,05 artışla 9 milyar 351 milyon dolar olduğunu vurguladı.

İşte Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı o paylaşım:

İthalat patladı, otomobilde ‘açık’ 3 milyar doları aştı İlk 7 ayda otomobil ihracatı % 22,99 artışla 6,3 milyar dolar, ithalatı ise %149,05 artışla 9 milyar 351 milyon dolar oldu. Geçen sene 7 ayda 1 milyar 364 milyon dolar fazla veren otomobil dış ticareti bu yıl 3 milyar 54 milyon dolar eksiye geçti. Ticari araçlar ve tedarik sanayi dahil toplam otomotiv sektörü ise otomobilin etkisiyle 8 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi. 8 ay sonunda açık 311,5 milyon dolar oldu. Otomobilde açığın ana sebebi Almanya, İspanya ve Çin oldu.


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