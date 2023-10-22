Gaziantep'te feci kaza: ölü ve yaralılar var

Çarpmanın şiddetiyle tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı. Kazayı görenlerini ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
3 ÖLÜ, 11 YARALI!
Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan araçlara müdahalede edilirken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga gönderildi.