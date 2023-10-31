“Gazze’de ateşkes” dedi, görevden alındı

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aynı zamanda iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili olan Bristow’un “kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumlar” yaptığını belirterek, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındığını duyurdu.



“ARTIK AÇIKÇA KONUŞABİLİRİM”



Bristow, Başbakan Sunak tarafından görevden alındıktan sonra BBC’ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



“Başbakan’ın kararını tamamen anlıyorum ve keyif aldığım bir işi bıraktığım için üzgünüm ancak artık pek çok seçmenimin derinden önemsediği bir konu hakkında açıkça konuşabilirim. Bunu hükümetten maaş alarak değil arka sıralardan daha iyi yapabileceğimi inanıyorum.”



Bristow, geçen hafta Başbakan Sunak’a yazdığı bir mektupta, kalıcı bir ateşkesin hayat kurtaracağını ve insani yardımın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını belirtmişti.