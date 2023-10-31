Polat çiftinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün'ün mal varlıklarına tedbir konuldu

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve haklarında savcılık tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Gazeteci Murat Ağırel, Dilan-Engin Polat çiftinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün’ün mal varlıklarına tedbir konulduğunu bildirdi.



Sosyal medya hesabından Dilan-Engin Polat çiftinin yaptığı yazılı açıklamayı değerlendiren Ağırel, paylaşımında, "Açıklama bence kamuoyuna hitaben yazılmamış başka bir yere mesaj veriyor gibi… Zira bu açıklama MASAK raporunu ve düzenleyenleri suçlayan/yalanlayan bir açıklama" ifadelerini kullandı.



"Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim" diyen Ağırel, "Sulh Ceza Mahkemesinden aldığım bilgiye göre Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir kondu" bilgisini de aktardı.