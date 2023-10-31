Ballon d’Or 2023’ün sahibi belli oluyor!

France Football tarafından düzenlenen Ballon d’Or ödül töreninde bu kez Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi en büyük favori olarak gösterildi. Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor.





Paris’te Théâtre du Châtelet’de gerçekleşen töreni geçtiğimiz yıl olduğu gibi Fransız gazeteci Sandy Heribert ve Galatasaray’ın da unutulmaz yıldızlarından Didier Drogba sundu.





Sözcü'de yer alan habere göre dünyanın en iyi futbolcularını belirleyen Ballon d’Or ödülü, Paris’te düzenlenen törenle sahibini buluyor. 2022 yılında ödülü Fransız futbolcu Karim Benzema kazanmıştı. Avrupa’da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül için Cristiano Ronaldo 18 yıl sonra aday gösterilmedi.Avrupa futbolunun bireysel anlamda en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d’Or’un 67. ödül törenine Théâtre du Chatelet ev sahipliği yaptı.Son dönemde kariyerinin zirvelerini yaşayan Haaland yılın en iyi oyuncusu için iddialı gibi görünse de adaylar arasında bulunan Messi, futbol otoritelerine göre bu yıl da ödülün sahibi olacak. 36 yaşındaki Arjantinli yıldız daha önce bu ödülü 7 kez kazandı. Ronaldo ise 5 kez bu mutluluğu yaşadı.İşte 30 kişilik aday listesi:Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)Nicolo Barella (İtalya, Inter)Jude Bellingham (İngiltere, Dortmund – Real Madrid)Karim Benzema (Fransa, Real Madrid – Al Ittihad)Yassine Bounou (Fas, Sevilla – Al Hilal)Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)Antoine Griezmann (Fransa, Atletico Madrid)Ilkay Gündogan (Almanya, Manchester City – Barcelona)Josko Gvardiol (Hırvatistan, Leipzig – Manchester City)Erling Haaland (Norveç, Manchester City)Harry Kane (İngiltere, Tottenham – Bayern Münih)Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli)Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt – PSG)Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)Robert Lewandowski (Polonya, Barcelona)Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)Lautaro Martinez (Arjantin, Inter)Kylian Mbappe (Fransa, PSG)Lionel Messi (Arjantin, PSG – Inter Miami)Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)Martin Odegaard (Norveç, Arsenal)Andre Onana (Kamerun, Inter – Manchester United)Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)Rodri (İspanya, Manchester City)Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)Vinicius Jr (Brezilya, Real Madrid)Fenerbahçe’nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d’Or kapsamında yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü için aday gösterildi. Ödül töreninde erkekler ve kadınlarda Ballon d’Or’un sahipleri belirleneceği gibi 21 yaş altı en iyi oyuncuya Kopa Ödülü, en iyi kaleciye Yashin Ödülü, en iyi golcüye Müller Ödülü de verilecek.Ballon d’Or’a geçtiğimiz yıl eklenen ve ilk kez toplumsal görevler, sosyal sorumluluk katkıları üzerinden takdim edilen Socrates Ödülü de yine sahibini bulacak.2022 yılı Ballon d’Or ödülünü Karim Benzema kazanmıştı. Oynadığı dönemde Real Madrid’in 34 yaşındaki kaptanı olan Benzema, kariyerinde ilk defa “Altın Top”un sahibi olmuştu. Benzema, ödül aldığı sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.