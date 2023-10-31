Emine öğretmen Türkiye Yüzyılı konuşması nedeniyle gözaltına alındı

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre Antalya'da Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerinde konuşan, özel bir okulda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan Emine Karakaş’ın, iktidarın sıklıkla dillendirdiği ‘Türkiye Yüzyılı’ söylemi hakkında yaptığı konuşma büyük ilgi gördü. Ancak konuşma videosu sosyal medyada bazı ‘troll’ hesaplarca hedef gösterildi.



Emine Karakaş, saat 22.00 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Avukatları eşliğinde karakolda bekleyen Emine öğretmenin nöbetçi savcıya ifade vereceği öğrenildi.



EMNİYET’TEN AÇIKLAMA



Antalya Emniyet Müdürlüğü, öğretmen Emine Karakaş hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



* “Bazı basın/yayın organları ile Sosyal Medya hesaplarında yer alan TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji’nde 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.



* 29.10.2023 günü İlimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji’nde bir kadın şahsın ‘Cumhuriyet Kutlamaları’ sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla; ‘Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir Eğitim Kurumunda Siyaset yapıldığı ve Birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.’ şekilde yer alan görüşler üzerine; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda; Şüpheli (E.K.) isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Adli İşlem yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.“