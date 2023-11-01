Samanyolu Haber /Gündem / Gazze tünelleri görüntülendi: Yüzlerce kilometre uzunluğunda, 80 metre derinliğinde /01 Kasım 2023 14:29

Gazze tünelleri görüntülendi: Yüzlerce kilometre uzunluğunda, 80 metre derinliğinde

Güvenlik kaynakları, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de başta Hamas ve İslami Cihad olmak üzere Filistinli silahlı gruplar tarafından kullanılan yüzlerce kilometre uzunluğunda ve 80 metre derinliğe bir tünel ağı olduğunu söylüyor.

SHABER3.COM

Gazze tünel ağı, "Şehrin altında ikinci bir şehir" olarak nitelenen bir yeraltı kentinin varlığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu tünelleri, Vietnam Savaşı sırasında, Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından inşa edilen C? Chi tünel ağı ile kıyaslarken "Vietnam çarpı 10" değerlendirmesinde bulunuyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre söz konusu tünel sistemi Filistinli gruplar tarafından Gazze'nin 360 kilometrekarelik kumlu kıyı şeridinde eğitim, saldırı, kaçakçılık, silah depolama ve operasyonel faaliyetler için kullanılıyor.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri, Gazze'deki yeraltı tünellerinde arabayla yolculuk yapılabildiğini söylüyor.

Son olarak RT Arabic, silahlı gruplar nezaretinde tünel sistemini ziyaret eden ve grupların, tünel içindeki faaliyetinden kesitler sunan basın kuruluşları arasında yer aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazze tünelleri görüntülendi: Yüzlerce kilometre uzunluğunda,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:18