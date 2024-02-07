Samanyolu Haber /Dünya / Zafer yakın dedi, teklifi reddetti /07 Şubat 2024 21:46

Zafer yakın dedi, teklifi reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın kuşatma altındaki Gazze’de tuttuğu rehinelerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla yaptığı son teklifi reddetti ve “zaferin yakın olduğunu” söyledi. Netanyahu, orduya Refah kentine saldırı hazırlığı emri verdiğini de açıkladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.

“Topyekun zaferden başka çözüm yok. Hem kuzeyde hem de güneyde güvenliği ancak tam bir zafer ile sağlayabiliriz” diyen Netanyahu, Gazze’de Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin ailelerine “Sevdikleriniz hep aklımda” diyerek seslendi.

"ALTERNATİF YOK"

Esirlerin serbest bırakılması için askeri baskının devam etmesinin gerekli olduğunu söyleyen Netanyahu, “İsrail, Gazze’de her an harekete geçebilmeli. Hamas’ın askeri olarak yok edilmesinin alternatifi yok, bunun tamamlanması gerekiyor ve bu elimizde” ifadelerini kullandı.

REFAH'A SALDIRI HAZIRLIĞI

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde yer alan hiçbir bölgenin dokunulmaz olmayacağını söyledi ve Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin olarak da "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, Netanyahu’nun açıklamasıyla ilgili “Bölgedeki çatışmayı sürdürme niyetinde olduğunu gösteriyor” değerlendirmesi yaptı.

Hamas’ın tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Sami Abu Zuhri, “Heyetimiz Mısır ve Katarlı yetkililerle ateşkes görüşmelerini sürdürmek üzere Kahire’ye gidecek” dedi.

Zuhri, “Hamas’ın tüm Filistinli direnişçi gruplara çatışmalara devam etmeleri yönünde çağrı yaptığı” bilgisini verdi.
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