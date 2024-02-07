Azerbaycan'da seçim: Aliyev kazandı, Erdoğan tebrik etti









Azerbaycan sandığa gitti. Ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanma süresi yerel saatle 19.00'da sona erdi. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 76,73 olduğu belirtildi.Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan ilk sonuçlara göre, 31 Ekim 2003 tarihinden beri Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla seçimi kazandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarının, tek millet-iki devlet anlayışı ile ortak hedeflere birlikte yürüdüğümüz dost ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.