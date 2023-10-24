Samanyolu Haber /Dünya / 'Gazze'deki hastanenin elektriği kesilirse 'yenidoğan' bebekler dakikalar içinde ölebilir' /24 Ekim 2023 07:37

'Gazze'deki hastanenin elektriği kesilirse 'yenidoğan' bebekler dakikalar içinde ölebilir'

Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nin yenidoğan ünitesindeki doktorlar, kuvözlere elektrik sağlanamaması durumunda bebeklerin dakikalar içinde ölebileceği uyarısında bulundu; yakıt, temel tıbbi malzeme ve ilaç arayışına girdi.

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Doktor Nasır Bülbül, “Bu kritik ünite için herkese zaruri tıbbi malzemeleri gönderme çağrısında bulunuyoruz, yoksa çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağız” dedi.

Doktor Bülbül, “Eğer elektrik kesilirse 55 bebeğin tedavi gördüğü bu ünitelere beş dakika içinde elektrik sağlanamaması durumunda bu bebekleri kaybedeceğiz” diye konuştu.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Eşref El Kidra, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin elektrikli kuvözlerinde 130 yeni doğan bebeğin tedavi altında olduğunu kaydetti.

El Kidra, başta Gazze'deki 13 kamu hastanesinin en büyüğü olan Şifa Hastanesi olmak üzere hastanelerdeki jeneratörlerin yakıtının tükendiğini, ”depoların sadece dibinde yakıt kaldığını” söyledi.
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