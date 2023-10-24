İsrail-Hamas savaşı gözleri yeniden kripto paraya çevirdi

Neden kripto paralar illegal finansman için kullanılıyor?





Kripto hesaplar ve para takip edilebilir mi?

Evet, ancak her zaman değil.

Kripto varlıkların ne kadarı terör finansmanında kullanılıyor?





Sadece örgütler değil





Kripto paraların terör finansmanı ve militan gruplara fon sağlama rolü, Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından yeniden masaya yatırıldı.İsrail, Hamas ile ilişkilendirildiğini iddia ettiği kripto hesaplara el koydu. ABD Kongre üyeleri ise Hamas ve bağlantılı grupların kripto para kullanımına karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulundu.Ancak kripto paralar, şiddet yanlısı militan grupların ve terör örgütü olarak sınıflandırılan grupların para edinme ve yönetme yöntemlerinden sadece biri. İşte kripto paraların rolü hakkında bildiklerimiz.Kripto para cüzdan adresi, herhangi bir banka tarafından yapılan kontroller gibi prosedürleri geçirmek zorunda kalmadan herkes tarafından kurulabiliyor.Bu adresler sayesinde insanlar herhangi bir yetkili kuruma kimliklerini açıklamadan kripto para gönderip alabiliyor.Kripto paraların temelini oluşturan blok zinciri teknolojisi dijital olarak devletlerin sınırlarını aşıyor ve anında ödeme sistemi olarak iş görüyor.Kripto paralar pek çok ülkede geleneksel finansal kurallardan farklı düzenlemelere tabi tutulduğu için işlemlerin kontrol edilmesi ve takip edilmesi daha zor oluyor.Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklamayla ve terör finansmanıyla mücadelede sorumlu küresel bir kuruluş olarak kripto varlıkların "suçluların ve teröristlerin finansal işlemleri için güvenli bir sığınak olduğunu" belirtiyor.Bitcoin ve Ethereum gibi blok zincirleri, işlemlerin kalıcı bir kamu kaydını oluşturuyor. Bu, bir cüzdan adresine giren ve çıkan fonların ne olduğunu ve hangi cüzdanlarla etkileşimde bulunduğunu görmeyi mümkün kılsa da işlemi gerçekleştiren kişinin kim olduğunu belirtmiyor.Fonları takip eden kurumlar bu akışları bir kişi veya grupla ilişkilendirmek için blok zinciri tarafından kaydedilmeyen bilgilere başvuruyorlar.Özellikle kripto borsaları hangi adreslerin hangi müşterilere ait olduğunu kaydedebiliyor ve polis, cüzdanların arkasındaki kişileri bu şekilde bulabiliyor. Ancak bir kripto borsası fazla sayıda bilgi paylaşırsa o zaman da o borsaya olan güven ve kullanım azalıyor ve kullanıcılar başka borsalara yöneliyor.Bununla birlikte kripto para kullanıcıları, bazı araçlar kullanarak izlerini daha da karışık hale getirebilir. Bunlara 'kripto karıştırıcı' deniyor. Bu tür araçlara sahip olmayanlar ise basit şekilde çok sayıda kripto cüzdan adresi açarak birden fazla borsaya veya firmaya varlıklarını taşıyabilir. Bu şekilde kötü niyetli hesapların diğer müşterilerin varlıklarından ayırt edilmesi zorlaşabilir.Kripto paranın terör finansmanında ne kadar kullanıldığı konusunda kesin bir bilgi yok.Militan gruplar kripto dışında da birçok yöntem kullanır. Nakit para, bankalar, naylon şirketler ve yardım kuruluşları gibi farklı yöntemler kullanarak para transfer ederler ve kripto para uzmanlarına göre kriptonun şu ana kadar bu süreçte hala küçük bir rolü var. Ancak miktar giderek artıyor.Birleşmiş Milletler'in 2022 yılındaki bir raporuna göre, terör saldırıların yüzde 5'inin kripto ile finanse edildiği düşünülüyordu ancak bu oranın yüzde 20'ye çıkabileceği belirtilmişti.FATF 2023 yılındaki aktivitelere bakıldığında kripto paranın "artan terör finansmanı riskleri" sunduğunu, ancak "terör finansmanının büyük çoğunluğunun hala nakit ile yapıldığını" kaydediyor.Kripto paranın yasa dışı kullanımları arasında terör finansmanı dışında dolandırıcılık, fidye yazılımları ve hırsızlık gibi alanlar da bulunuyor.Chainalysis'e göre, 2022 yılında kripto suçu 20.1 milyar dolarlık bir rekora ulaştı ve bu bir alt sınır tahmini olarak verildi.UN raporlarına göre, sadece örgütler değil Kuzey Kore gibi devletler de kripto saldırıları yoluyla önemli bir finansman kaynağı sağlıyor.