Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya yeni 'aşırı sol' parti geliyor /24 Ekim 2023 07:31

Almanya'ya yeni 'aşırı sol' parti geliyor

Sol Parti'nin en tanınmış yüzü olan Alman siyasetçi Sahra Wagenknecht, Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni partinin kuruluşunu duyurmak üzere bir basın toplantısı düzenledi

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Sahra Wagenknecht Alman sol siyasetinin deneyimli isimlerinden biri ve 2015-2019 yılları arasında Sol Parti'nin meclis grubu eş başkanlığını yürüttü.

Almanya'nın önde gelen aşırı solcu politikacılarından Sahra Wagenknecht, yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırmak için kendi adını taşıyan bir ittifak kurduğunu açıkladı.

Sahra Wagenknecht İttifakında yer alan 9 milletvekili, Die Linke'den ayrılarak önümüzdeki yılın başlarında ayrı bir parti kurmayı ve haziran ayında yapılacak Avrupa seçimlerine katılmayı planlıyor.

Politika gözlemcilerine göre yeni partinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisinden oy alabilme potansiyeline sahip

"Akıl ve Adalet için Sahra Wagenknecht İttifakı" yüksek ücretler ve cömert sosyal haklar vadeden sol ekonomik politikaları ile göç konusunda kısıtlayıcı bir yaklaşım içeren kombinasyon sunuyor. Ayrıca bazı çevrecilerin iklim değişikliğiyle mücadele planlarını sorguluyor ve bir zamanlar Almanya'nın önde gelen gaz tedarikçisi olan Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlara ve Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesine karşı çıkıyor.

Wagenknecht, projesini Başbakan Olaf Scholz'un kavgalı üç partili koalisyonunun hiç de popüler olmadığı bir dönemde başlatıyor. Ulusal anketler ana akım muhalefetteki muhafazakarların önde olduğunu ve Almanya için Alternatif'in (AfD) yaklaşık yüzde 20 destekle ikinci sırada yer aldığını gösteriyor.

İttifakın tanıtımında konuşan Wagenknecht, "Birçok insan artık neye oy vereceğini bilmiyor ya da öfke ve çaresizlikten sağa oy veriyor," ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki Wagenknecht, Doğu Almanya'da büyüdü ve 1989 yılında iktidardaki komünist partiye katıldı. Birleşmeden sonra da aşırı solcu görüşlerini sürdüren politikacı 2005 yılında Doğu Almanyalı eski komünistlerin Batı Almanya'nın solcularıyla birleşmesiyle ortaya çıkan Sol Parti'de önde gelen isimlerden biriydi.

Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlarla birlikte "uygulanabilir alternatifler olmaksızın kendilerini ucuz enerjiden mahrum bıraktıklarını" söyleyen Wagenknecht, Scholz hükümetini "önemli bir gelenek olan gerilimden uzak durmayı" terk etmekle suçladı ve "çatışmaların askeri yollarla çözülemeyeceğini, bunun Ukrayna için de geçerli olduğunu, Orta Doğu için de geçerli olduğunu ve dünyanın diğer pek çok bölgesi için de geçerli olduğunu" savundu.

"İnsanların hayatını daha da pahalılaştıran ama aslında iklime hiçbir faydası olmayan kör, gelişigüzel bir eko-aktivizmden de uzak durmalıyız" diyen Wagenknecht, iklim açısından nötr bir gelecek için yeni teknolojiler geliştirmenin daha faydalı bir katkı olacağını sözlerine ekledi.
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