Kosova Başbakanı Sırbistan liderlerini 'mafya'ya benzetti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, eylül ayında bir polis memurunu öldüren ve polisle bir gün süren ve üç saldırganın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın arkasında kuzey Sırbistan'dan gelen bir suç çetesinin olduğunu iddia etti.



Kurti, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç'in "Novi Sad Klanı" olarak bilinen çetenin başında olduğunu da iddia ederek, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i bir mafya babasına benzetti.



İddialarını destekleyecek hiçbir kanıt sunmayan ve ayrıntıya girmeyen Kurti adını Sırbistan'ın Nova Sad şehrinden alan çeteyi “paramiliter terörist grup” olarak tanımladı.



İddiaları reddeden Sırbistan Savunma Bakanlığı, "Kurti'nin bugün söylediği iğrenç ve bariz yalanları kesinlikle reddettiğini" belirterek, uluslararası topluma Kosova yönetiminin "kışkırtıcı ve kirli" kampanyasını durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.



Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilim, 24 Eylül'de ağır silahlı yaklaşık 30 Sırp'ın kuzey Kosova'daki bir Ortodoks manastırına barikat kurarak çatışmayı başlatmasıyla yeniden alevlendi.



Çatışmalar, Kosova'nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana yaşanan en kötü gerilimler arasında yer aldı. Avrupa Birliği ve ABD iki Balkan ülkesi arasındaki ilişkileri normalleştirme konusunda yıllardır süren müzakerelere arabuluculuk yapmaya ve sonuçlandırmaya çalışıyor.



Kurti Pazartesi günü Facebook sayfasında, Kosova'nın Sırbistan'da yargı yetkisine sahip olmaması nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD'nin Novi Sad çetesi için "özel bir mahkeme oluşturmasını" önerdi.