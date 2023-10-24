Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan Fransa'dan radar ve hava savunma sistemi alıyor /24 Ekim 2023 07:14

Ermenistan Fransa'dan radar ve hava savunma sistemi alıyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Paris'te görüştüğü Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile silah satış anlaşmasına imza attı.

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Ermenistan hava savunmasını geliştirmek için Fransa'da üç radar sistemi satın aldı, Mistral hava savunma füzelerinin gelecekte satışı için de ön anlaşma yapıldı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Paris'te görüştüğü Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile silah satış anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yıldırım harekatı ile geri alması ve bölgedeki 120 bin etnik Ermeninin çoğunun göçüne yol açmasından haftalar sonra geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'a askeri yardım gönderme kararının Güney Kafkasya'da yeni bir çatışmayı tetikleyebileceğini söylemişti.

Fransız Bakan Lecornu, Papikyan ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısında, "hava sahasının korunması kesinlikle çok önemli bir şey," ifadelerini kullandı.

İki bakan, Fransa'nın Ukrayna'ya da sağladığı üç adet Thales yapımı GM 200 radarının satışına ilişkin anlaşmayı ve Fransa'nın Mistral kısa menzilli hava savunma sisteminin gelecekteki teslimatına ilişkin bir mutabakat zaptını imzaladı.
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