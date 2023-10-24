Samanyolu Haber /Dünya / Orban AB üyeliğini Sovyet işgaline benzetti /24 Ekim 2023 07:10

Orban AB üyeliğini Sovyet işgaline benzetti

Orban sık sık AB'nin Macaristan'ı yolsuzluk ve demokrasi kurallarına uygun hale getirme çabaları ile ülkenin 20. yüzyılda Sovyet işgali altında karşı karşıya kaldığı baskılar arasında paralellikler kuruyor.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Avrupa Birliği üyeliğini, ülkesindeki kırk yılı aşkın süren Sovyet işgaline benzetti.

Macaristan'ın 1956'daki Sovyet karşıtı ayaklanmanın yıl dönümü anma töreninde yaptığı konuşmada Orban, AB'yi liberal demokrasi modelini empoze ederek Macaristan'ı kimliğinden arındırmaya çalışmakla suçladı.

Orban, Brüksel'in Macaristan'a karşı Moskova'nın Sovyet hakimiyeti günlerinden kalma yöntemler kullandığını söyledi.

“Bugün bize Sovyet zamanlarını hatırlatan şeyler ortaya çıkıyor. Evet, bazen tarih tekerrür eder,” diyen Orban “Neyse ki bir zamanlar trajedi olan şey artık en iyi ihtimalle komediye dönüştü. Neyse ki Brüksel Moskova değil. Moskova bir trajediydi. Brüksel sadece kötü bir çağdaş parodi,” ifadelerini kullandı.

23 Ekim ulusal bayramı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayıp tüm ülkeye yayılan Sovyet baskısına karşı 1956 yılındaki halk ayaklanmasının başlangıcını anıyor.

Macaristan'ın Stalinist lideri başarıyla devrildikten ve Sovyet birlikleri başkentten çıkarıldıktan sonra, Moskova'dan gelen bir direktifle Kızıl Ordu Budapeşte'ye geri döndü ve devrimi bastırarak 3 bin kadar sivili öldürdü, şehrin büyük bölümünü yok etti.

"Liberal olmayan demokrasi" olarak adlandırdığı alternatif bir popülist yönetim biçiminin savunucusu olan Orban, uzun süredir resmi bayramı destekçilerini bir araya getirmek için kullanıyor.

Orban sık sık AB'nin Macaristan'ı yolsuzluk ve demokrasi kurallarına uygun hale getirme çabaları ile ülkenin 20. yüzyılda Sovyet işgali altında karşı karşıya kaldığı baskılar arasında paralellikler kuruyor.

Devlet yayın kuruluşu dışında hiçbir medyanın alınmadığı etkinlikte Macaristan'ın Doğu Bloku'ndaki günleri hakkında "Moskova'nın ıslık sesiyle dans etmek zorundaydık" diyen Orban "Brüksel de ıslık çalıyor ama biz istediğimiz gibi dans ederiz, istemezsek dans etmeyiz!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Orban, Pekin'de düzenlenen ve Macaristan'ın Rus enerjisine erişimine odaklanan uluslararası bir forum öncesinde Putin ile bir araya geldi.
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