Samanyolu Haber /Dünya / Havada büyük panik: Yolcu olarak bindiği uçağı düşürmeye çalıştı /24 Ekim 2023 01:08

Havada büyük panik: Yolcu olarak bindiği uçağı düşürmeye çalıştı

ABD’de izinde olan pilot David P. Emerson’ın Alaska Havayolları’na ait bir uçağı düşürmeye çalışmaktan tutuklandığı bildirildi. Emerson 83 defa cinayete teşebbüs ile suçlanıyor.

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Tıbbi sorunlar nedeniyle 2 aydır izinli olan 44 yaşındaki pilot David P. Emerson, Alaska Havayolları’nın 2059 sayılı uçuşa bindi.

Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre Washington'dan Kaliforniya'ya giden uçağa binen Emerson, kokpitte kaptan ve yardımcı pilotun arka tarafında yer alan fırlatma koltuğuna oturdu.

Havayolları, Emerson'ın bu sırada “uçağın motorlarının çalışmasını bozmaya çalıştığını” ancak başaramadığını bildirdi.

İddiaya göre pilot, yangın söndürme sistemlerini çalıştırarak uçağın motorlarını devre dışı bırakmaya çalıştı.

Yaptığının fark edilmesi üzerine Emerson, mürettebat tarafından bir eylem düzenleyemeyecek konuma getirildi.

Uçaktaki ses kayıtlarına göre bir pilot Hava Trafik Kontrol Bürosu'na olayı şu ifadelerle anlattı:

“Burada motorları kapatmaya çalışan bir adam var. Şu anda arkada, bir problem çıkarıyormuş gibi görünmüyor. Yere indiğimiz anda kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesini istiyoruz.”

Uçak, Portland'a iniş yaparken gözaltına alınan David P. Emerson'a 83 kez cinayete teşebbüs suçlaması yöneltildi. Emerson’ın ne zaman mahkemeye çıkacağı bilinmiyor.

Uçakta 80 yolcu ile 3 kişilik kabin ekibi bulunuyordu.

Pilotu tanıyan bir uçuş kulübünün başkanı, nazik bir aile babası olarak tanımladığı Emerson için “Bu karakterine çok aykırı. Bu delice” dedi.

ABD'de görev dışı olan pilotların evlerine dönmesi veya pilotların gelecekteki bir uçuşlarına hazırlık için fırlatma koltuğuna oturmasının standart bir uygulama olduğu belirtiliyor.

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