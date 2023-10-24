İzlanda’da kadınlar 48 yıl sonra başkaldırdı! İşte nedeni

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İzlanda genelinde on binlerce kadın ve birçok görüşten kişinin katılımıyla yapılacak grev, cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğini protesto etmeyi ve cinsiyete dayalı şiddete dikkati çekmeyi amaçlıyor.



25 BİN KİŞİ KATILACAK



Başkent Reykjavik’in şehir merkezinde grev kapsamında düzenlenecek etkinliğe en az 25 bin kişinin katılması beklenirken, ülke çapında gerçekleştirilecek 10 ayrı etkinliğe daha fazla katılımın olması öngörülüyor.



BAŞBAKAN DA KATILACAK



Yaklaşık 40 kuruluşun bir araya gelerek örgütlediği “Siz buna eşitlik mi diyorsunuz?” sloganıyla yapılacak iş bırakma eylemine, aralarında Başbakan Jakobsdottir’in de bulunduğu farklı meslek dallarından pek çok İzlandalı kadın katılacak.



“KADINLARLA DAYANIŞMA GÖSTERİYORUM”



Greve ilişkin İzlanda basınına konuşan Başbakan Jakobsdottir, başbakanlık ofisinin yarın iş bırakacağını belirtirek, “Her şeyden önce bununla İzlandalı kadınlarla dayanışma gösteriyorum.” dedi.



İzlanda Kamu Çalışanları Federasyonu İletişim Direktörü ve grevi organize edenler arasında bulunan Freyja Steingrimsdottir, İzlanda’dan “sanki bir eşitlik cennetiymiş” gibi bahsedildiğini ancak söz konusu iddiaya sahip bir ülkede kadınların yüzde 40’ından fazlasının cinsiyete dayalı şiddet veya cinsel şiddete maruz kaldığını ve bunun olmaması gerektiğini belirtti.



YÜZDE 21 DAHA AZLAR



Steingrimsdottir, İzlanda’da kadınların bazı meslek gruplarında halen erkeklere nazaran yüzde 21 daha az kazandığını belirtti.



Grevi organize edenler, temizlik ve bakıcılık gibi kadınlarla ilişkilendirilen mesleklerin küçümsendiğini ve düşük ücretlendirmeye tabii tutulduğunu aktarıyor.



Öte yandan İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu’nun cinsiyet eşitliği endeksinde 14 yıldır üst üste ilk sırada yer alıyor.



İzlandalı kadınlar, ilk defa 1975’te tam günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.