Hamas iki kadın rehineyi serbest bıraktı

İsrail'den Mısır'a teşekkür

İsrail hükümeti iki rehinenin daha serbest bırakılmasının ardından Mısır'a teşekkür etti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Mısır hükümetinin yanı sıra Kızılhaç'a da "hayat kurtarmadaki önemli rollerinden dolayı minnettar olunduğu" belirtildi.

Hamas, insani nedenlerden dolayı iki sivil esiri serbest bıraktığını açıkladı







Öte yandan Hamas, Katar-Mısır arabuluculuğuna yanıt olarak ve insani nedenlerden dolayı iki kadın esiri serbest bıraktı.



Grubun silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubayda'nın Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "İnsani ve sağlık sorunları nedeniyle onları serbest bırakmaya karar verdik... Buna rağmen düşman geçen Cuma onları almayı reddetti" denildi.

