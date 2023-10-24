Samanyolu Haber /Dünya / Hamas iki kadın rehineyi serbest bıraktı /24 Ekim 2023 07:44

Hamas iki kadın rehineyi serbest bıraktı

Hamas iki rehinenin daha serbest bırakıldığını duyurdu. İsrail iki kadın rehinenin serbest bırakılmasında etkili olan Mısır'a teşekkür etti.

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7 Ekim'deki İsrail saldırısında 200'den fazla kişiyi rehin alan Hamas, rehinelerden ikisini daha serbest bıraktı. Böylece toplam 4 rehine serbest kalmış oldu.

Gazze'yi kontrolü altında tutan örgütten yapılan açıklamada, 79 ve 85 yaşlarındaki iki İsrailli kadının "insani nedenlerden ötürü" serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır televizyonunun yayınladığı görüntülere göre 79 yaşındaki Nurit Cooper ve 85 yaşındaki Jochewed Lifschitz Refah sınır kapısından Mısır'a götürülerek ambulanslara bindirildi.

Kızılhaç tarafından İsrail ordusuna teslim edilen iki kadının durumlarının "stabil olduğu" belirtildi.

Kadınların aile yakınlarının kendilerini beklediği bir kliniğe götürüldükleri kaydedildi. Basında yer alan haberlere göre iki kadının eşleri halen Hamas'ın elinde rehin olarak tutululuyor.

İsrail'den Mısır'a teşekkür

İsrail hükümeti iki rehinenin daha serbest bırakılmasının ardından Mısır'a teşekkür etti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Mısır hükümetinin yanı sıra Kızılhaç'a da "hayat kurtarmadaki önemli rollerinden dolayı minnettar olunduğu" belirtildi.
Hamas, insani nedenlerden dolayı iki sivil esiri serbest bıraktığını açıkladı

Öte yandan Hamas, Katar-Mısır arabuluculuğuna yanıt olarak ve insani nedenlerden dolayı iki kadın esiri serbest bıraktı.

Grubun silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubayda'nın Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "İnsani ve sağlık sorunları nedeniyle onları serbest bırakmaya karar verdik... Buna rağmen düşman geçen Cuma onları almayı reddetti" denildi.
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