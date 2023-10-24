Samanyolu Haber /Politika / 'Davutoğlu savaşmak istiyorsa bilet masrafını karşılarız' /24 Ekim 2023 08:04

'Davutoğlu savaşmak istiyorsa bilet masrafını karşılarız'

Memleket Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’e 24 saat süre tanıyarak Gazze’ye müdahale çağrısı yapmıştı. Bahçeli’ye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu destek verdi. Memleket Partisi, desteğe tepki göstererek “Gazze’de savaşmak istiyorsa bilet masrafını karşılarız” açıklamasını yaptı.

Bahçeli, “24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır" açıklamasını yapmıştı.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu, Bahçeli’ye destek verdi. Desteğin ardından Bahçeli, Davutoğlu'nu aradı ve yüz yüze de görüşme kararı aldılar.

Memleket Partisi, desteğe tepki göstererek X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hiç kimse kişisel siyasi ikbali uğruna Mehmetçiğimizin Gazze’ye gitmesini isteyemez! Sn Davutoğlu Gazze’de savaşmak istiyorsa, kendisi için Gazze’ye uçak bileti masrafını, Memleket Partisi olarak karşılamaya hazırız. Bize düşen, tarafları barışa ikna etmek için ‘diplomatik girişimlere devam etmek’ olmalıdır."
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