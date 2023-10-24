Samanyolu Haber /Gündem / Hastane teknisyeni stajyer doktoru vurdu /24 Ekim 2023 08:10

Hastane teknisyeni stajyer doktoru vurdu

Mersin'de, aynı hastanede çalıştığı teknisyen tarafından tüfekle vurulan intörn doktor ağır yaralandı.

SHABER3.COM

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan teknisyen E.K, Çiftlikköy Mahallesi 32176 Sokak'ta arabasından inerek, evine giden 6'ıncı sınıf tıp fakültesi öğrencisi N.N'nin yanına gitti.

E.K, bir süre sonra araçtan aldığı tüfekle aynı hastanede intörn doktorluk yapan N.N'ye ateş etti.

Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçla kaçan E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hastane teknisyeni stajyer doktoru vurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:10:34