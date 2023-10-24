Hastane teknisyeni stajyer doktoru vurdu

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan teknisyen E.K, Çiftlikköy Mahallesi 32176 Sokak'ta arabasından inerek, evine giden 6'ıncı sınıf tıp fakültesi öğrencisi N.N'nin yanına gitti.
E.K, bir süre sonra araçtan aldığı tüfekle aynı hastanede intörn doktorluk yapan N.N'ye ateş etti.
Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçla kaçan E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.