Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'deki tek santral hizmet dışı kaldı: Elektrik kesildi /11 Ekim 2023 18:09

Gazze'deki tek santral hizmet dışı kaldı: Elektrik kesildi

Gazze'deki Enerji Bakanlığı, İsrail'in ablukası sebebiyle yaşanan yakıt yetersizliği sonucu bölgedeki tek elektrik santralinin hizmet dışı kaldığını teyit etti.

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Hamas ile çatışmaların üçüncü gününde İsrail'in 'topyekûn abluka' kararı aldığı Gazze'de elektriklerin tümden kesildiği açıklandı.

Reuters haber ajansı, Hamas'a yakın medyaya dayandırdığı haberinde, Gazze'de bulunan tek elektrik santralinin hizmet dışı kalmasıyla elektriğin tamamen kesildiğini aktarırken, Sky News haber sitesi de Gazze'deki Enerji Bakanlığı'nın elektrik kesintisini doğruladığını yazdı. Buna göre, bakanlık, İsrail'in ablukası sebebiyle yaşanan yakıt yetersizliği sonucu bölgedeki tek elektrik santralinin hizmet dışı kaldığını teyit etti.

'SU, ELEKTRİK VE GIDANIN KESİLMESİ SAVAŞ SUÇUDUR' 
İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 2,23 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi yönündeki açıklamasının 'tam bir savaş suçu' olduğunu ifade etmişti.

Abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin önceden de şimdi de desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Cibran, şöyle konuşmuştu:

"İsrail'in, Gazze'nin suyunu kesmesi, 2,23 milyondan fazla Filistinlinin suyunun kesildiği anlamına gelir. Aynı şey, elektrik kesintisi ve bunun hayati önem taşıyan cihazlar ile hastanelerin işleyişi üzerindeki etkisi için de geçerli. Dolayısıyla su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi 2,23 milyon Filistinli için bir çeşit ölüm anlamına geliyor."

Cibran, "İsrailli yetkililer, su, elektrik ve yakıtın kesildiğini, Gazze Şeridi'ne herhangi bir yardımın ulaşmaması için sıkı ve teşekküllü bir abluka uygulandığını açıkça ifade etti. Bu, başlı başına bir savaş suçu" demişti. 
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