Gebze'de korkutan fabrika yangını

Gebze'nin Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



KONTROL ALTINA ALINDI



Gebze'de Pelitli bölgesinde, 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gebze ilçemiz Pelitlide bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor" dedi.



ÖLEN YA DA YARALANAN YOK



Vali Yavuz, daha sonra yaptığı açıklamada yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi" dedi.



Yavuz, ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yangının diğer fabrikalara sıçramasının engellendiğini vurgulayarak, "Yangın kontrol altına alındı. Çevreye de herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. İnsan sağlığı açısından da ölçümleri titizlikle yapıldı" ifadesini kullandı.