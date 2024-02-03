Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li Senatörden çarpıcı F-16 açıklaması: /03 Şubat 2024 16:56

ABD'li Senatörden çarpıcı F-16 açıklaması:

Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı tartışması ABD'de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye karşıtı görüşleriyle tanınan ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna onayı sonrası Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakması ABD'de tartışılma devam ediyor..

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın satışa dair Kongre'ye resmi bildirim yapmasından sonra Senato ve Temsilciler Meclisi'nin lehte ya da aleyhte tepki göstermek için 15 günlük süresi bulunurken gözler ABD Kongresi'nin önde gelen isimlerine çevrildi.

Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Van Hollen, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tutumu ve Kürtlere desteğin devamı" konusunda kendisine güvence verdiğini, bu nedenle Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyeceğini belirtti.

ABD'li Senatör, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli Kürtlere yönelik devam eden saldırıları, Doğu Akdeniz'deki saldırgan eylemleri ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a saldırılarında oynadığı rol nedeniyle ciddi endişelerim sürüyor. Biden yönetiminin zaman ayırıp bu endişelerimle ilgili bana bilgi vermesinden memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin "Türkiye'nin Yunan hava sahasına yönelik ihlallerini takip etme" sözü verdiğini de aktaran Van Hollen, Biden hükümetinin Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi hedef alan saldırılarına şiddetle karşı çıkmaya ve Suriye Demokratik Güçleri'ni desteklemeye devam edeceği güvencesi verdiğini kaydetti.

Demokrat Senatör, bu güvenceler nedeniyle F-16 satışını engellemeyeceğini söyleyerek "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Türkiye'yi yakından izlememiz gerektiği açık. Çünkü eylemler sözlerden daha önemli" ifadelerini kullandı.
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