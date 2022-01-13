Samanyolu Haber /Sağlık / Geç gelen itiraf: Omicron Türkiye'de de baskın varyant /13 Ocak 2022 08:22

Geç gelen itiraf: Omicron Türkiye'de de baskın varyant

Sağlık Bakanı Koca, dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de baskın mutasyon haline geldiğini söyledi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü "salgının seyri, aşı programı, yerli aşı Turkovac’ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemi" ile gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron'un Türkiye'de de baskın varyant haline geldiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki artışın da hızlandığını kaydeden Koca, açıklamasında şöyle dedi:

"Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış oldu.."

"Hastaneye yatışlarda azalma"

Salgının önceki dönemlerinde vaka sayılarının az olmasına karşın daha yüksek hastane yatışlarının olduğunu ifade eden Koca, "Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca bugünkü toplantıda alınan kararları ise şöyle sıraladı:

"Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır."
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