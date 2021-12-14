'Geliştirilen hap Covid-19'a karşı yüzde 89 etkili, Omicron'a karşı da olabilir'

ABD'li ilaç üreticisi geçen ay, yaklaşık bin 200 kişide alınan geçici sonuçlara göre ilacın, hastaneye yatışları veya ölümleri önlemede plaseboya kıyasla yaklaşık yüzde 89 oranında etkili olduğunu söyledi. Bugün açıklanan verilere ek bin kişi daha dahil edildi.







Cumhuriyet'in haberine göre Plasebo alıcıları arasında 12 ölümle karşılaştırıldığında, Pfizer tedavisi alan denemede hiç kimse ölmedi.







Pfizer hapları, semptomların başlamasından kısa bir süre sonra başlayarak beş gün boyunca her 12 saatte bir eski antiviral ritonavir ile birlikte alınıyor. İzin verilirse tedavi Paxlovid olarak satılacak.





Pfizer ayrıca, tedavinin yaklaşık 600 standart riskli yetişkinde hastaneye yatışları yaklaşık yüzde 70 oranında azalttığını gösteren ikinci bir klinik araştırmadan elde edilen erken verileri de yayınladı.