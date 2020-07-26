Samanyolu Haber /Gündem / Gerçek Hayat dergisinden 'Hilâfet' çağrısı /26 Temmuz 2020 20:29

Gerçek Hayat dergisinden 'Hilâfet' çağrısı

Gerçek Hayat dergisinin son sayı kapağında “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” sözlerine yer verildi.

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Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet çağrısı' yaptı. Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısını Abdurrahman Dilipak yorum yapmadan paylaştı. Derginin kapağında, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” sözlerine yer verildi.

Kapağın üst kısmında ise Ayasofya'nın artık ibadete açık olduğu spot olarak verildi.

ALBAYRAK MEDYA HOLDİNG BÜNYESİNE KATILDI

Gerçek Hayat adlı derginin imtiyaz sahibi olan Mustafa Albayrak, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Dergi 2000 yılında hayatına başlarken, ilk olarak Hakan Albayrak’ın önderliğinde yayımlandı. Dergide İsmet Özel gibi isimler de yer aldı. Gerçek Hayat, 2016 yılında Albayrak Medya Holding bünyesine katıldı.


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