Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’dan Adalet Bakanı’na çağrı /10 Ağustos 2023 14:02

Gergerlioğlu’dan Adalet Bakanı’na çağrı

Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Elazığ Cezaevi’nde gece yarısı kendilerini ‘derin devletin adamı’ olarak tanıtan iki kişinin, 8 tutuklu ve hükümlüyü şişlediği ortaya çıkmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen bir açıklama yapılmasına tepki gösterdi.

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Elazığ Cezaevi’nde İnfaz Koruma Memurlarını etkisiz hale getiren kimliği belirsiz kişilerin KHK’lı tutukluların kaldığı hücrelere girerek delici ve kesici aletlerle işkence etmesiyle ilgili olayın aydınlatılmasını isteyen Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’dan açıklama yapmasını istedi.


Cezaevlerinde hak ihlallerinden sonra mahpusların can emniyetinin de kalmadığını söyleyen Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘‘2 gün oldu hala susuyorsunuz

Bu nasıl sorumsuzluk? Bir mahpus İKM’leri etkisiz hale getirip koğuşlara giriyor en az 5 kişiye işkence ediyor, şişliyor ve siz hala tek bir açıklama yapmıyorsunuz! Cezaevlerinde binlerce ihlal sonrası can emniyeti de mi kalmadı? Derhal açıklama bekliyoruz!’’

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