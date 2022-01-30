Gergerlioğlu’ndan Abdulhamit Gül’e: Hesabını vermedin, nereye?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevden affını isteyerek bakanlıktan ayrıldı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gül döneminde yaşanan hukuksuzluklara ve ölümlere dikkat çekerek, “Hesabını vermedin, nereye?” diye sordu.





AFFINI İSTEMİŞ, AFFEDİLMİŞ!

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “@abdulhamitgul görevden affını istemiş, affedilmiş! Peki seni binlerce hasta mahpus, göz yumduğun adil olmayan yargılama mağdurları, çıplak aramanın hesabının sorulmasını isteyenler, hesap sorulmaz diye düşünen cezaevi görevlilerinin darp ettiği mahpus ve yakınları af edecek mi?” diye sordu.





YOK ÖYLE, HESAP VERMEDEN NEREYE?

Gergerlioğlu ,Gül’ü de eklediği paylaşımında “Yok öyle @abdulhamitgul.!? Sana sorduğumuz 2600 soru önergesinin % 80’ini cevaplamadın! Öyle istifayla kurtuluş yok! Daha Halime Gülsu’nun, Muzaffer Özcengiz’in, Medeni Arifoğlu’nun, Veysel Atasoy’un, Koçer Özdal’ın, Garibe Gezer’in ölümlerinin hesabını vermedin, nereye.!?” dedi.





“BABA HASRETİYLE ÖLEN AHMET BURHAN’IN HESABINI VERMEDİN”

Gergerlioğlu’nun diğer bir paylaşımı ise şöyle: “Yok öyle @abdulhamitgul .!? Sana sorduğumuz 2600 soru önergesinin % 80’ini cevaplamadın! Öyle istifayla kurtuluş yok! Daha sırf siyasi mahpus olduğu için tahliye edilmeyen babaların, baba hasretiyle ölen Ahmet Burhan’ın, Beyin tümörlü Selman’ın hesabını vermedin!!! NEREYE.!?”