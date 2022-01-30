Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ndan Abdulhamit Gül’e: Hesabını vermedin, nereye? /30 Ocak 2022 00:55

Gergerlioğlu’ndan Abdulhamit Gül’e: Hesabını vermedin, nereye?

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bakanlığı döneminde cezaevlerinde ölen hasta mahpusları hatırlatıp Abdulhamit Gül’e “Öyle istifayla kurtuluş yok! Hesabını vermedin, nereye?” dedi.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevden affını isteyerek bakanlıktan ayrıldı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gül döneminde yaşanan hukuksuzluklara ve ölümlere dikkat çekerek, “Hesabını vermedin, nereye?” diye sordu.

AFFINI İSTEMİŞ, AFFEDİLMİŞ!
Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “@abdulhamitgul görevden affını istemiş, affedilmiş! Peki seni binlerce hasta mahpus, göz yumduğun adil olmayan yargılama mağdurları, çıplak aramanın hesabının sorulmasını isteyenler, hesap sorulmaz diye düşünen cezaevi görevlilerinin darp ettiği mahpus ve yakınları af edecek mi?” diye sordu.

YOK ÖYLE, HESAP VERMEDEN NEREYE?
Gergerlioğlu ,Gül’ü de eklediği paylaşımında “Yok öyle @abdulhamitgul.!? Sana sorduğumuz 2600 soru önergesinin % 80’ini cevaplamadın! Öyle istifayla kurtuluş yok! Daha Halime Gülsu’nun, Muzaffer Özcengiz’in, Medeni Arifoğlu’nun, Veysel Atasoy’un, Koçer Özdal’ın, Garibe Gezer’in ölümlerinin hesabını vermedin, nereye.!?” dedi.

“BABA HASRETİYLE ÖLEN AHMET BURHAN’IN HESABINI VERMEDİN”
Gergerlioğlu’nun diğer bir paylaşımı ise şöyle: “Yok öyle @abdulhamitgul .!? Sana sorduğumuz 2600 soru önergesinin % 80’ini cevaplamadın! Öyle istifayla kurtuluş yok! Daha sırf siyasi mahpus olduğu için tahliye edilmeyen babaların, baba hasretiyle ölen Ahmet Burhan’ın, Beyin tümörlü Selman’ın hesabını vermedin!!! NEREYE.!?”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gergerlioğlu’ndan Abdulhamit Gül’e: Hesabını vermedin,... Sonraki Haber >>

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:05:14