Gergerlioğlu 'soykırım' diyerek açıkladı: 701 askerin ihraç sebebi babasının KHK'lı olması

Hukuksuzluğa tepki gösteren Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketlediği paylaşımında, “Bu kaçıncı belge? Gizli belgelerde kırımı açıklıyorum. 701 ihraç astsubayın ihraç gerekçesi ne mi? Babasının KHK’lı polis memuru olması!!! Anayasayı, hukuku işte böyle ayaklar altına aldılar! İşte böyle zulmettiler, hak yediler Var mı diyeceğin?” ifadesini kullandı.







SOYKIRIMA DAİR BİNLERCE BELGE VAR ELİMİZDE





Ömer Faruk Gergerlioğlu, başka bir videosunda ise kendisine gönderilen diğer belgeleri açıklıyor:





“Devletin vatandaşına uyguladığı, imha etme metotları var başka bir şey değil, böyle bir şeyi siz kabul edebilir misiniz? Binlerce belge var elimizde. Kimse cevap veremeyecek, bugün sorgulanmıyor bunlar ama yarın öbür gün tüm bu belgeler elimizde! Biz bütün bunların peşini bırakmayacağız, bunlar soykırım uygulamalarıdır. Gördükleriniz belgeler soykırım uygulamalarıdır. Türkiye soykırım belgeleridir. En az 137 böyle belge var. Soykırım metodu var! Bu soykırımı yapanlar rahat uyumasınlar. Yarın bunların hesabı sorulacak.













EŞİ İHRAÇ EDİLDİĞİ İÇİN İHRAÇ EDİLİYOR





Bir astsubay hava pilot piyade astsubay kıdemli çavuş Yavuz Çetin bize göndermiş. İhraç edilmiş, ihraç gerekçesi onun da babası ihraç edilmiş, şahıs hakkında elde edilen bilgilerde. Bir başka gizli belgede ihraç nedeni olarak eşinin ihraç olması yazıyor. Eşinden dolayı ihraç edilmişler, bir suçları günahları yok. Eşi ihraç edildiği için ihraç ediliyorlar. Bu belgeler skandal belgeler.”







