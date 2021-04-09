Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu'ndan vekillere sitem /09 Nisan 2021 09:51

Gergerlioğlu'ndan vekillere sitem

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalan milletvekillerini eleştirdi. “Şiir okundu diye hapse atılanların iktidarında bir haber rt etti diye bir milletvekili hapse atıldı” ifadesini kullanan Gergerlioğlu vekillere sitemini “demokrasi ve hukuku bir daha ağzına almasınlar” diyerek dile getirdi.

SHABER3.COM

Milletvekilliği düşürülmesinin ardından hafta sonu Ankara’daki evinde, işkenceciliği tescilli polis memuru Abdulkadir Yılmaztürk tarafından darp edilerek gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar geldi.

Gergerlioğlu adına yapılan paylaşımlarda Gergerlioğlu olaylı gözaltı sonrası, kendisini darp eden polislerin meslektaşları tarafından nasıl tebrik edildiğini anlattı.

"DARP, KÜFÜR, TEHDİT İYİ İŞMİŞ"

Yapılan paylaşımda: “Darp edilerek getirildiğim, yolda hakaret gördüğüm polis aracı adliyede durunca, polis arkadaşları arabadakilere “Bravo, iyi iş çıkardınız, elinize sağlık” diyordu. “İyi iş çıkardınız” diyorlardı. Darp, küfür ve tehdit iyi işmiş!” ifadeleri kullanıldı.

TEPKİSİZLİĞE SİTEM

Kendisine yapılanlara sessiz kalan milletvekillerine seslenen Gergerlioğlu: “Şiir okundu diye hapse atılanların iktidarında bir haber rt etti diye bir milletvekili hapse atıldı. İktidar ve muhalefetin sessiz kalan kısmı demokrasi ve hukuku bir daha ağzına almasın” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gergerlioğlu'ndan vekillere sitem Sonraki Haber >>

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:07