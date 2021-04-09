Gergerlioğlu'ndan vekillere sitem

Milletvekilliği düşürülmesinin ardından hafta sonu Ankara’daki evinde, işkenceciliği tescilli polis memuru Abdulkadir Yılmaztürk tarafından darp edilerek gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar geldi.







Gergerlioğlu adına yapılan paylaşımlarda Gergerlioğlu olaylı gözaltı sonrası, kendisini darp eden polislerin meslektaşları tarafından nasıl tebrik edildiğini anlattı.





"DARP, KÜFÜR, TEHDİT İYİ İŞMİŞ"





Yapılan paylaşımda: “Darp edilerek getirildiğim, yolda hakaret gördüğüm polis aracı adliyede durunca, polis arkadaşları arabadakilere “Bravo, iyi iş çıkardınız, elinize sağlık” diyordu. “İyi iş çıkardınız” diyorlardı. Darp, küfür ve tehdit iyi işmiş!” ifadeleri kullanıldı.





TEPKİSİZLİĞE SİTEM





Kendisine yapılanlara sessiz kalan milletvekillerine seslenen Gergerlioğlu: “Şiir okundu diye hapse atılanların iktidarında bir haber rt etti diye bir milletvekili hapse atıldı. İktidar ve muhalefetin sessiz kalan kısmı demokrasi ve hukuku bir daha ağzına almasın” dedi.