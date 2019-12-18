Samanyolu Haber /Gündem / Geride borç listesi kaldı... /18 Aralık 2019 18:20

Geride borç listesi kaldı...

Ekonomik krizde resmi işsiz sayısı 5 milyona yaklaşırken, intihar vakaları patladı. Kocaeli'nde 54 yaşındaki Binnet Simit'in borçlarını bir kâğıda yazdıktan sonra kendini astığı kaydedildi.

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Çorum'da iş bulamadığı için iki kişinin kabloyla kendilerini asarak intihar etmesinin akabinde bir acı haber de Kocaeli Derince'den geldi. 

54 yaşındaki Binnet Simit borçlarını bir kâğıda yazdıktan sonra kendini astığı kaydedildi.

Kocaeli'nin Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Atmaca Sokak'ta ikamet eden Binnet Simit'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Simit'i doğalgaz borusunda ipte asılı halde buldu. 

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Simit'in öldüğü tespit edildi. 

BANKALARA BORCU VARMIŞ

Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Binnet Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nden temizlik görevlisi olarak emekli olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Binnet Simit'in bankalara olan borçları sebebiyle hayatına son verdiği ve borçlu olduğu bankaların isimlerinin yazdığı bir not bıraktığı öğrenildi.
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