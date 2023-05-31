Samanyolu Haber /Gündem / Gezi’nin 10. yıldönümü: Çok sayıda gözaltı var /31 Mayıs 2023 20:30

Gezi’nin 10. yıldönümü: Çok sayıda gözaltı var

Gezi Direnişi, 10. yılında Taksim’de anıldı. Yapılan açıklamada, “Gezi Parkı’nı koruduğumuz için gurur duyuyoruz. 10 yıl geçmesine rağmen o günkü adaletsizlikler ve eşitsizlikler devam ediyor. Umudu büyüteceğiz, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz” denildi. Ayrıca slogan atarak yürüyen gruba polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Gezi Direnişi'nin 10. yılında Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim'de basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarının atıldığı açıklamada, “Karanlık gidecek, Gezi kalacak” yazılı pankart açıldı.

İpek Sokak'taki Taksim Dayanışması'nın eyleminde Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu, kitle “Yaşıyor” diyerek karşılık verdi. Gezi Davası'nda tutuklanan isimlerin Bakırköy ve Silivri cezaevlerinden yazdığı mesajlar, “Bu koşullarda onların mesajlarını okumak istemiyoruz ancak sözümüzü söyleyeceğiz” denilerek okunmadı.

“GURUR DUYUYORUZ”

Gezi'de hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından açıklamayı; Taksim Dayanışması adına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Taksim Dayanışması sekretaryası bileşeni Esin Köymen okudu. Köymen, şu ifadeleri kullandı:

“Gezi Parkı'nı koruduğumuz için gurur duyuyoruz. 10 yıl geçmesine rağmen o günkü adaletsizlikler ve eşitsizlikler devam ediyor. Umudu büyüteceğiz, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz.

Gurur duyuyoruz. Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkin'imizin, Ali İsmail'imizin, Ethem'imizin, Ahmet'imizin, Medeni'mizin ve Hasan Ferit'imizin anılarıyla gurur duyuyoruz.

Bütünüyle haksız, hukuksuz, delilsiz, mantıksız ve vicdansız tutum ve kararlarla 5.5 yıldır hapiste tutulan Osman Kavala ile tutuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Hater, Can Atalay ve Mine Özerden'le gurur duyuyoruz.”

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Gezi'nin 10'uncu yılında anma eylemleri için bariyerleri aşarak Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Boyun Eğme pankartı asan ve ‘Boyun eğme, memlekete sahip çık sloganları atan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerine polis müdahale etti. Polisin sert müdahalesinde eylemcilere yakın mesafeden biber gazı sıkıldı.

TKP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda “10 yıl önce gerici AKP iktidarına karşı milyonların sokağa döküldüğü onurlu direnişimizin başladığı yerde bir aradayız. Boyun eğmeyenler kazanacak, biz kazanacağız! Tüm engellemelere baskıya rağmen sözümüzü haykırmaya devam ediyoruz. Bu karanlığı, umutsuzluğu yırtıp atacağız” ifadeleri kullanıldı. Çok sayıda TKP üyesinin gözaltına alındığını da duyuran Parti, “Hukuksuz gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.
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