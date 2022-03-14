Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de sağlık çalışanları iki gün grevde /14 Mart 2022 13:40

Türkiye'de sağlık çalışanları iki gün grevde

Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütlerinin ekonomik haklar, özlük haklar, etkin bir sağlıkta şiddet yakası, çalışma koşullarına dair iyileştirmeler, 5 dakika muayene dayatmasının sonlandırılması, tıp fakültelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması gibi çeşitli taleplerle yaptığı iş bırakma eylemleri başladı.

Sağlık Çalışanları eylemde

Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri Kasım ayından beri ekonomik haklar, özlük haklar, etkin bir sağlıkta şiddet yakası, çalışma koşullarına dair iyileştirmeler, 5 dakika muayene dayatmasının sonlandırılması, tıp fakültelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması gibi çeşitli taleplerle bir dizi ortak eylemler örgütledi. Aralık ayında yalnızca hekimleri kapsayan ek gösterge düzenlemesi Meclis’e geldi ancak o da bilinmez bir tarihe ertelendi.

TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı’nda iki gün iş bırakma eylemi yapacak. Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkan hekimler için “Gidiyorlarsa gitsinler” sözleri, sağlık emekçilerinin tepkisini çekerken G(ö)REV eyleminin örgütlenme sürecindeki eylemlerde sağlık emekçileri “Hiçbir yere gitmiyoruz, hakkımız olanı alacağız” dedi.

8 Şubat’t yapılan G(ö)REV eyleminin ardından tekrar G(ö)REV’e gitmeleri gerektiğinde bunun tek gün olmayacağı yönünde uyarıda bulunan sağlık emekçilerinin ilk iki günlük iş bırakma eylemi için hastanelerde eylem hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı.
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Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

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