Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında GZT Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 2. dakikada Chiquinho'nun golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Enner Valencia ve 53. dakikada Dimitrios Pelkas getirdi.





Giresunspor'da Alexis Perez, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü.





Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Altay Bayındır, 105 gün sonra formasına kavuştu.





Bu sonucun ardından ligde iki maç, deplasmanda ise 5 maç sonra galibiyet alan Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti. Sarı-lacivertli takım deplasmanda son olarak Galatasaray'ı yenmişti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Giresunspor ise 26 puanda kaldı.