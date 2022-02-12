Samanyolu Haber /Gündem / Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale /12 Şubat 2022 18:29

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Furkan Vakfı gönüllüleri Alparslan Kuytul öncülüğünde tutuklu yargılanan 7 Furkan Vakfı gönüllüsü için Adana'da basın açıklaması yapmak istedi. Grup polisin müdahalesi ile karşılaştı.

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Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul ve vakıf gönüllüleri tutuklu yargılanan 7 Furkan Vakfı gönüllüsü için Adana’da Atatürk Parkı’nda toplandı. Basın açıklamasında güvenlik güçlerinin engelleriyle karşılaşıldı. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği basın açıklamasında görüntüler düşündürdü.

POLİS: NEREYE? BEN DEVLETİM, BEKLEYECEKSİN
Atatürk Parkı’ndaki basın açıklamasına katılmayan isteyen gruba polis müdahale etti. Açıklamaya katılmak isteyen bir Furkan Vakfı gönüllüsü vatandaşa, ekipler, “Nereye Gidiyorsun? Ben devletim. Bekle diyorsam bekleyeceksin.” diye bağırarak alana girmesine izin vermedi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE, YARALILAR VAR
7 Furkan Vakfı gönüllüsünün tutukluğuna karşı basın açıklaması düzenlemek isteyen aralarında Alparslan Kuytul’un da bulunduğu Furkan Vakfı gönüllülerine polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahale birçok Furkan Vakfı görevlisi de yaralandı.

Alparslan Kuytul ise "Biz polis devleti istemiyoruz" açıklamasında bulunarak görüntülere tepki gösterdi.
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