Göçmen faciasında TIR şoförü müebbetle yargılanacak

TR724'üngöre, Üst düzey bir Meksika göçmenlik yetkilisine göre, şüpheli sürücü Teksaslı Zamorano, polis tarafından bulunduğunda hayatta kalanlardan biri gibi görünmeye çalışıyordu.Bir diğer şüpheli Christian Martinez de Zamorano’yla işbirliği yaptığı için tutukladı. Federal savcılar, şoför Zamorano’nun telefonunu araştırırken ikilinin iletişim kurduğunu saptadı.ABD Adalet Bakanlığı, iki şüphelinin suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis veya ölüm cezasına çarptırılabileceğini duyurdu. Kamyonun kayıtlı olduğu adresle bağlantılı iki şüphelinin daha ateşli silah suçlarından tutuklandığı kaydedildi.Acil müdahale ekipleri Pazartesi akşamı San Antonio yakınlarında kapıları ardına kadar açık olan terk edilmiş bir TIR’ın kasasında ve çevresinde yaklaşık 46 ceset bulmuştu.Çevredeki bir işçinin yardım çığlıklarının duyulmasıyla olay yerine gelen müdahale ekipleri, TIR’a doldurulan göçmenlerden çok azının hayatta olduğunu belirledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.