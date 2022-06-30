Samanyolu Haber /Dünya / Göçmen faciasında TIR şoförü müebbetle yargılanacak /30 Haziran 2022 18:18

Göçmen faciasında TIR şoförü müebbetle yargılanacak

Teksas’ta onlarca göçmenin ölümüyle sonuçlanan faciada, TIR şoförü göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Şoför Homero Zamorano, San Antonio’da terk ettiği TIR’ın yakınındaki bir çalılıkta göçmen kılığında yakalandı ve tutuklandı.

SHABER3.COM

TR724'ün haberine göre, Üst düzey bir Meksika göçmenlik yetkilisine göre, şüpheli sürücü Teksaslı Zamorano, polis tarafından bulunduğunda hayatta kalanlardan biri gibi görünmeye çalışıyordu.

Bir diğer şüpheli Christian Martinez de Zamorano’yla işbirliği yaptığı için tutukladı. Federal savcılar, şoför Zamorano’nun telefonunu araştırırken ikilinin iletişim kurduğunu saptadı.

ABD Adalet Bakanlığı, iki şüphelinin suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis veya ölüm cezasına çarptırılabileceğini duyurdu. Kamyonun kayıtlı olduğu adresle bağlantılı iki şüphelinin daha ateşli silah suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Acil müdahale ekipleri Pazartesi akşamı San Antonio yakınlarında kapıları ardına kadar açık olan terk edilmiş bir TIR’ın kasasında ve çevresinde yaklaşık 46 ceset bulmuştu.

Çevredeki bir işçinin yardım çığlıklarının duyulmasıyla olay yerine gelen müdahale ekipleri, TIR’a doldurulan göçmenlerden çok azının hayatta olduğunu belirledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Göçmen faciasında TIR şoförü müebbetle yargılanacak Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:37