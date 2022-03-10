Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'ten inciler: Erdoğan'ın atakları petrolü bir günde 15 dolar düşürdü /10 Mart 2022 17:46

Gökçek'ten inciler: Erdoğan'ın atakları petrolü bir günde 15 dolar düşürdü

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, petrol fiyatlarındaki düşüşün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirildiğini iddia etti.

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Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırılacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle çarşamba günü yüzde 10'u aşan düşüş kaydederken, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 116-117 dolar civarında işlem görüyor.

"ERDOĞAN'IN ATAKLARI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ"
Akaryakıtta art arda gelen zamlardan sonra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklaması dikkat çekti.

Gökçek, Erdoğan’ın dünyadaki petrol fiyatını düşürdüğünü iddia etti. 

Gökçek'in Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Savaşa rağmen Erdoğan’ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdüyse bu alkışlanmaz mı? Diyeceksiniz bu nasıl oluyor? Anahtar aşağıda… Dinleyin… Bizim için yani inananlar için bu sözler işin anahtarı… İnanmayana lafımız yok…"

Gökçek, Erdoğan'ın grup toplantısında 'İnşirah' suresini okuduğu bölümü videolu olarak paylaştı. Paylaşımında ayete yer vererek ne demek istediği ise muğlak kaldı. 


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