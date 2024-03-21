Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Zan’ın adaylığını çekmişlerdi: TİP’in Hatay kararı belli oldu /21 Mart 2024 17:39

Gökhan Zan’ın adaylığını çekmişlerdi: TİP’in Hatay kararı belli oldu

Ses kaydı iddiaları üzerine Gökhan Zan’ın adaylığını çeken TİP’in Hatay kararı belli oldu. Buna göre, Türkiye İşçi Partisi, Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri DEM Parti ve EMEP’in adaylarını destekleme kararı aldı.

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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan’ın adaylığından desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay’da izleyeceği yol haritası belli oldu.

Gökhan Zan’dan desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi, Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri DEM Parti ve EMEP’in adaylarını destekleme kararı aldı.

Cumhuriyet’in TİP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, parti 2 saat içerisinde resmi olarak açıklama yapacak. 

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Perihan Pakize Sinemlioğlu’nu, Emek Partisi ise Halil İmrek’i aday olarak göstermişti.
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