Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 1 dolara satılık evler: İşte ev alacaklarda aranan şartlar! /21 Mart 2024 17:11

ABD'de 1 dolara satılık evler: İşte ev alacaklarda aranan şartlar!

ABD'nin Baltimore kentinde belediyeye ait 200 ev 1 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

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ABD'nin Maryland eyaletinin en kalabalık kenti Baltimore'da, terk edilmiş evler kent sakinlerine tanesi 1 dolara satılacak. Proje, suç oranlarının yüksek olduğu ve boş ev fazlası olan mahalleleri canlandırmayı amaçlıyor.

ABD'nin Maryland eyaletinin en kalabalık şehri Baltimore'da bazı mahallelerdeki terk edilmiş evler tanesi 1 dolardan başlayan fiyatlarla şehir sakinlerine satılacak.

Uygulamanın amacı ise sorunlu mahallelerinin yeniden canlandırılması olarak açıklanıyor.

Maryland'daki yüksek suç oranları bazı mahallelerde boş evlerin fazlalığına yol açarken Baltimore'da yaklaşık 15 bin terk edilmiş ev bulunduğu belirtiliyor.

200 konut bu kapsama alındı

Bu hafta onaylanan 1 dolarlık ev projesi, belediyeye ait yaklaşık 200 konutu kapsıyor. Mülkler, evlerini restore edip burada yaşamayı taahhüt eden Baltimore sakinlerine satılacak.

Programın amacı Baltimore yerlilerini ucuz mülk satın almaya teşvik etmek olsa da, yerel haberlere göre sivil toplum kuruluşları da boş evleri 3 bin dolara satın alabilecek.

Bloomberg'in haberine göre belediye, inşaat kredisi için ön onay alan kişilere 50 bin dolar tutarında restorasyon hibesi sunuyor.

Baltimore, 1970'lerde benzer bir konut projesini hayata geçirdi ve ev sahiplerine restorasyon söz vermeleri halinde 1 dolarlık terk edilmiş mülkleri satın alma şansı verildi.

PROJEYE KARŞI ÇIKANLAR VAR
Proje Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott tarafından desteklenirken bazı belediye meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Baltimore Belediye Meclisi Başkanı Nick Mosby, projenin daha yoksul insanların şehir dışına itilmesine yol açabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Ancak belediye konut yetkilileri, Baltimore yerlilerinin evlerden ilk payları almalarına izin vermek için 90 günlük bir sürenin mevcut olduğunu söyledi.
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