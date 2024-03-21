İftar Zamanı'nda 3 kadın konuk

İftar Zamanı'nın bugünkü konukları yazar Emine Eroğlu ile MC EU'nun programcılarından Asuman Çelik ve Fatmanur Kılıç olacak.







Metin Haboğlu programda Emine Eroğlu ile;







- Sevinç ve hüzün dengesini,

- Yakınlarımızı irşattaki üslup ve metotlarımızı,

- Hayırhahlık ve dostlukta ölçüyü





konuşacak.





Diğer yandan konuklar Asuman Çelik ve Fatmanur Kılıç ile, “Kalbin Zümrüt Tepeleri” çalışmaları üzerine renkli bir sohbet gerçekleşecek.





İftar Zamanı, sürpriz konu ve konuklarıyla Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak.















