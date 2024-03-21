Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nda 3 kadın konuk /21 Mart 2024 16:52

İftar Zamanı'nda 3 kadın konuk

Farklı konu ve konuklarla Ramazan ekranlarını süsleyen İftar Zamanı, bugün 3 kadın konuğunu ağırlayacak.

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İftar Zamanı'nın bugünkü konukları yazar Emine Eroğlu ile MC EU'nun programcılarından Asuman Çelik ve Fatmanur Kılıç olacak. 

Metin Haboğlu programda Emine Eroğlu ile; 

- Sevinç ve hüzün dengesini,
- Yakınlarımızı irşattaki üslup ve metotlarımızı,
- Hayırhahlık ve dostlukta ölçüyü 

konuşacak. 

Diğer yandan konuklar Asuman Çelik ve Fatmanur Kılıç ile, “Kalbin Zümrüt Tepeleri” çalışmaları üzerine renkli bir sohbet gerçekleşecek. 

İftar Zamanı, sürpriz konu ve konuklarıyla Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak. 




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