Erbakan hakkında flaş iddia: Son dakika kararıyla Kurum'a destek mi verecek?

Wushu Federasyonu’nda yaptığı skandallarla adı gündeme gelen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili ve Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini iddia etti.







"İTTİFAKIN DEVAM ETTİRİLMESİ LAZIM"

Kendisinin milli duruştan yana olduğunu vurgulayan Abdurrahman Akyüz, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak da benim şahsi bir görüşüm var. Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. Hemen hemen Türkiye nüfusunun üçte birine yakın bir nüfusa sahip. Önemli bir şehir. Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin başını çekiyor ve Türkiye'nin kaderi İstanbul'da şekilleniyor. Onun için buraya milli görüş modeli bir belediye başkanının başkan olması gerekiyor."





"ERBAKAN SON DAKİKADA BÖYLE BİR KARAR AÇIKLARSA ŞAŞIRMAM"



Abdurrahman Akyüz, Necmettin Erbakan'ın yaşaması durumunda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan hocam bugün yaşasaydı şüphesiz ki benim de söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi. Hatta yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde aktif rol alıp ekonomiyi de bugünkü zorluklardan kurtarmanın bir yoluna bakardı. İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Kesinlikle ittifak içinde yer almamayı tercih etmezdi. Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Murat Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Bende Erbakan hassasiyeti var. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. İnşallah da öyle yapar. Bizim burada bir tavır takınmamız lazım. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bunu yaparsak tabanın gözünde de iyi bir izlenim olur. Kaybettiren tarafta olursak bu durumu çok hoş karşılamayacaklardır."





WUSHU FEDERASYONU’NDAKİ SKANDAL NEYDİ?

Abdurrahman Akyüz, 2020 yılında Wushu Federasyonu’nda yaşanan skandalla gündeme geldi.





TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz kurallara aykırı olmasına rağmen Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’na hem hakem hem de sporcu olarak katıldı. Akyüz, annesinin de yer aldığı hakemlerin puanlarıyla şampiyon ilan edildi.







