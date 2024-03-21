Herkul.org sizi Salavat Halkasına davet ediyor





Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) değişik vesilelerle bizleri kendisine salât u selâm getirmeye teşvik etmiş . Fethullah Gülen Hocaefendi, Allah Resûlü’ne Salât u Selâm Kırık Testi sohbetinde Efendiler Efendisi’ne (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) salât u selâm getirmek, hem O’na duyulan sevginin, bağlılığın ve vefanın bir gereğidir hem de bizim O’nun tarafından sevilmemize ve manevi yönden terakki etmemize bir vesiledir.' demektedir





Herkul.org akıllı telefon uygulamaları aracılığı ile Avrupa’daki Hizmet gönüllüleri öncülüğünde, İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Kutlu doğumuna kadar sürecek olan 63 MİLYON SALAVAT SEFERBERLİĞİ başlattı.





Dünya çapında kadını, erkeği ve gençleri ile birlikte tüm Hizmet gönüllülerinin bu kutlu seferberliğe davet eden Herkul.org'un app uygulamarına katılmanızı bekliyor









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