Samanyolu Haber /Gündem / Herkul.org sizi Salavat Halkasına davet ediyor /21 Mart 2024 15:39

Herkul.org sizi Salavat Halkasına davet ediyor

Herkul.org sosyal medya platformlarından ve telefon uygulamaları aracılığı ile yeni bir Salavat Seferberliği başlattı.

SHABER3.COM


Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) değişik vesilelerle bizleri kendisine salât u selâm getirmeye teşvik etmiş . Fethullah Gülen Hocaefendi,  Allah Resûlü’ne Salât u Selâm Kırık Testi sohbetinde Efendiler Efendisi’ne (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) salât u selâm getirmek, hem O’na duyulan sevginin, bağlılığın ve vefanın bir gereğidir hem de bizim O’nun tarafından sevilmemize ve manevi yönden terakki etmemize bir vesiledir.' demektedir 

Herkul.org  akıllı telefon uygulamaları aracılığı ile Avrupa’daki Hizmet gönüllüleri öncülüğünde, İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Kutlu doğumuna kadar sürecek olan 63 MİLYON SALAVAT SEFERBERLİĞİ başlattı. 

Dünya çapında kadını, erkeği ve gençleri ile birlikte tüm Hizmet gönüllülerinin bu kutlu seferberliğe  davet eden Herkul.org'un app uygulamarına katılmanızı bekliyor   


HERKUL.ORG UYGULAMALARININ ÜST SIRASINDAKİ LİNKE TIKLAYIP KUTLU ZİNCİRE KATILIN 


Herkul.org uygulamaları için 


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