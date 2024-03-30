Gökhan Zan'dan 'çekilmedim' mesajı: Verdiğiniz her oy geçerlidir

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmediğini X hesabından yaptığı duyurarak, oy istedi.



Zan'ın ''Çekilmedim! resmi ve yasal olarak adayım. Gökhan Zan’a (kardeşinize, evladınıza) verdiğiniz her oy geçerlidir. Karanlığı Aydınlığa Kavuşturana Dek Hep Birlikteyiz! #OylarGökhanZan’a #OylarTipe #DeğişmekŞart'' notunu düştüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



''Sevgili hemşehrilerim, sevgili Hataylılar; sahte kumpaslar, algılar ve kirli oyunlar başlarına yıkıldı. Resmi ve yasal olarak adayım, çekilmedim. 31 Mart yerel seçimlerinde; kardeşinize, evladınıza, Gökhan Zan'a sahip çıkmak için hepinizi sandığa bekliyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 32. sırada yer alan TİP logosuna evet mührünü vurarak verdiğiniz her oy gerçerlidir. Karanlığı aydınlığa kavuşturana dek hep birlikteyiz! Sevgiyle kalın.''



Gökhan Zan'ın Neden Adaylıktan Çekilmesi İstenmişti?



Türkiye İşçi Partisi (TİP), eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermişti, fakat daha sonra çeşitli iddialar nedeniyle adaylıktan çekilmesini istemişti. TİP Milletvekili Ahmet Şık, ses kayıtlarının gerçek olduğunu belirten bir teknik rapor sonrası Zan'a geri çekilme çağrısı yaptıklarını ifade etti. Şık, Zan'ın kendisine TRT'de spor yorumculuğu için pazarlık yaptığını da iddia etti. Gökhan Zan ise söz konusu ses kayıtları için kumpas ve şantaj iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ve TİP'in çekilme isteğine rağmen adaylığını sürdüreceğini belirtti.