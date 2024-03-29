Samanyolu Haber /Politika / Babacan’dan Erdoğan’a İsrail sorusu: Ürktüğünüz bir şeyler mi var? /29 Mart 2024 23:51

Babacan’dan Erdoğan’a İsrail sorusu: Ürktüğünüz bir şeyler mi var?

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı sessiz ve pasif kalan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yoksa ürktüğünüz, çekindiğiniz bir şeyler mi var?" diye sordu.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda sessiz ve pasif kaldığına dikkat çekerek, “Her konuda esip gürleyip İsrail söz konusu olduğu zaman bu kadar tutukluk, bu kadar pasiflik niye? Paradan mı vazgeçemiyorsunuz, yoksa ürktüğünüz, çekindiğiniz bir şeyler mi var?” diye sordu.

ERDOĞAN SESSİZ VE PASİF KALDI

Bitlis’te iftar programında konuşan Babacan, Erdoğan’ın Gazze konusunda sessiz ve pasif kaldığını söyledi. Babacan, “Ben Sayın Erdoğan’a yine buradan soruyorum; Acaba çekindiğiniz bir şey mi var? Korktuğunuz bir şey mi var? Yani her konuda esip gürleyip İsrail söz konusu olduğu zaman bu kadar tutukluk, bu kadar pasiflik niye?

YOKSİ BİR YERLERDEN TALİMAT MI GELİYOR?

Soruyorum. Niçin? Paradan mı vazgeçemiyorsunuz? Yoksa korktuğunuz, ürktüğünüz, çekindiğiniz bir şeyler mi var? Yoksa bir yerlerden talimat mı geliyor?”

AT İMZAYI DURDUR TİCARETİ

Babacan “Ben buradan Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Hemen bu akşam at imzayı, durdur ticareti. Bu kadar basit inanın ya. Bir imza atacak, resmi gazetede yayınlanacak, ticareti kapatmışlar, bitti. Ama yapmıyorlar. Yapmıyorlar, dikkat edin. Hadi paradan vazgeçemiyorlar, anladım. Hadi İsrail’e ticarette bir sürü yandaş var, şu var bu var, onu da anladım. Peki hiçbir hukuk işlemi de yapamaz mısınız?

Elin Güney Afrika Cumhuriyeti, ta uzaklardaki Meksika, Şili. Bunlar uluslararası mahkemelerde arkadaşlar dava açtı. Uluslararası mahkemeler suç duyurusunda bulundu. “İsrail hükumeti soykırımı yapıyordur” dedi. “İsrail Başbakanı savaş suçu istiyor” dedi. Güney Afrika yapıyor, Meksika yapıyor, Şili yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarının şu ana kadar uluslararası mahkemelerle ilgili İsrail’e karşı tek bir adım attığı yok. Yok. Para bu kadar mı tatlıymış ya? Hayret ediyorum yani.

ONE MİNUTE DEDİĞİ YILLARIN İTİBARLI TÜRKİYE'Sİ YOK

Bir zamanların itibarlı Türkiye’si, bir zamanların güçlü Türkiye’si, o Erdoğan’ın çıkıp da one minute” dediği yılların Türkiye’si artık çok zayıf duruma düştü. Siz bu ülkeyi bu kadar zayıflatın, ekonomisini çökertin, her alanda itibarını zayıflatın ama olan Gazze’ye oluyor. Bir önceki seçimlerde ne diyordu hatırlayalım. Biz kaybedersek Gazze düşer diyordu. Milletimiz de temiz duygularla gitti destekledi. 52’yi verdi.

BU MİLLET GAZZE DÜŞMESİN DİYE OY VERDİ

Ama Gazze işte düştü düşüyor ve bir şey yapamıyor. Bu millet bu desteği size niye verdi? Gazze düşmesin diye verdi. Gazze konusunda dik dur diye verdi. Sadece laf üretme, lafla peynir gemisi yürümez. İş üret, somut bir adım at diye bu desteği verdi. Gerçekten yazık oluyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan’dan Erdoğan’a İsrail sorusu: Ürktüğünüz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:07:48