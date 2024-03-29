Babacan’dan Erdoğan’a İsrail sorusu: Ürktüğünüz bir şeyler mi var?

Bold Medya'da yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda sessiz ve pasif kaldığına dikkat çekerek, “Her konuda esip gürleyip İsrail söz konusu olduğu zaman bu kadar tutukluk, bu kadar pasiflik niye? Paradan mı vazgeçemiyorsunuz, yoksa ürktüğünüz, çekindiğiniz bir şeyler mi var?” diye sordu.





Bitlis’te iftar programında konuşan Babacan, Erdoğan’ın Gazze konusunda sessiz ve pasif kaldığını söyledi. Babacan, “Ben Sayın Erdoğan’a yine buradan soruyorum; Acaba çekindiğiniz bir şey mi var? Korktuğunuz bir şey mi var? Yani her konuda esip gürleyip İsrail söz konusu olduğu zaman bu kadar tutukluk, bu kadar pasiflik niye?





Soruyorum. Niçin? Paradan mı vazgeçemiyorsunuz? Yoksa korktuğunuz, ürktüğünüz, çekindiğiniz bir şeyler mi var? Yoksa bir yerlerden talimat mı geliyor?”





Elin Güney Afrika Cumhuriyeti, ta uzaklardaki Meksika, Şili. Bunlar uluslararası mahkemelerde arkadaşlar dava açtı. Uluslararası mahkemeler suç duyurusunda bulundu. “İsrail hükumeti soykırımı yapıyordur” dedi. “İsrail Başbakanı savaş suçu istiyor” dedi. Güney Afrika yapıyor, Meksika yapıyor, Şili yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarının şu ana kadar uluslararası mahkemelerle ilgili İsrail’e karşı tek bir adım attığı yok. Yok. Para bu kadar mı tatlıymış ya? Hayret ediyorum yani.





Bir zamanların itibarlı Türkiye’si, bir zamanların güçlü Türkiye’si, o Erdoğan’ın çıkıp da one minute” dediği yılların Türkiye’si artık çok zayıf duruma düştü. Siz bu ülkeyi bu kadar zayıflatın, ekonomisini çökertin, her alanda itibarını zayıflatın ama olan Gazze’ye oluyor. Bir önceki seçimlerde ne diyordu hatırlayalım. Biz kaybedersek Gazze düşer diyordu. Milletimiz de temiz duygularla gitti destekledi. 52’yi verdi.





Babacan “Ben buradan Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Hemen bu akşam at imzayı, durdur ticareti. Bu kadar basit inanın ya. Bir imza atacak, resmi gazetede yayınlanacak, ticareti kapatmışlar, bitti. Ama yapmıyorlar. Yapmıyorlar, dikkat edin. Hadi paradan vazgeçemiyorlar, anladım. Hadi İsrail’e ticarette bir sürü yandaş var, şu var bu var, onu da anladım. Peki hiçbir hukuk işlemi de yapamaz mısınız?Ama Gazze işte düştü düşüyor ve bir şey yapamıyor. Bu millet bu desteği size niye verdi? Gazze düşmesin diye verdi. Gazze konusunda dik dur diye verdi. Sadece laf üretme, lafla peynir gemisi yürümez. İş üret, somut bir adım at diye bu desteği verdi. Gerçekten yazık oluyor.”