Samanyolu Haber /Gündem / Google’a yasa dışı izleme ve gizlilik ihlali davası /15 Temmuz 2020 18:33

Google’a yasa dışı izleme ve gizlilik ihlali davası

Kullanıcıların izin vermemesine rağmen mobil uygulamalar aracılığıyla yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle, internet arama motoru Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketine dava açıldı.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Boies Schiller Flexner hukuk bürosu tarafından birkaç bireysel tüketici adına, Alphabet şirketine karşı ‘yasa dışı izleme ve gizlilik ihlal’ gerekçesiyle toplu dava açıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, davada, kullanıcıların Web ve uygulama etkinliklerini kapatmış olmalarına rağmen izlendiğinin, nereye gittiğinin, hangi haberlere baktığının takip edildiği iddia edildi. Google, Kaliforniya mahremiyet yasasını ve federal telefon dinleme yasası ihlal etmekle suçlandı.

Dava doyasında, “Tüketiciler Google’ın kendi talimatlarını izleyip ‘Gizlilik Denetimleri’nde‘ Web ve Uygulama Etkinliği ’izlemesini kapatsalar bile, Google yine de tüketicilerin uygulama kullanımını, uygulama tarama geçmişlerini ve kişisel bilgilerini takip etmeye devam ediyor” denildi.

Söz konusu veri toplama işleminin, toplanan verileri depolamanın, bildirim ve reklam sunmanın, Google Firebase aracılığıyla gerçekleştirildiği de belirtildi. Firebase, mobil uygulamaların içinde tüketicilere görünmez bir şekilde çalışıyor.

Öte yandan Alphabet’in yanı sıra Facebook ve Oracle Corp. gibi şirketlere de benzer suçlamalar yöneltildi.

Bu, Boies Schiller Flexner’in Google’a yönelttiği ilk suçlama değil. Hukuk bürosu geçtiğimiz ay da, kullanıcıların gizli modu etkinleştirmesine rağmen, şirketin, Chrome tarayıcı etkinliklerini gizlice kaydettiklerini belirtmişti.
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