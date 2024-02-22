Samanyolu Haber /Teknoloji / Google Gemma'yı tanıttı /22 Şubat 2024 13:09

Google Gemma'yı tanıttı

Google, açık kaynak yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu.

SHABER3.COM

Gemma'nın, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu açıklandı.

Google, Gemma adlı yeni nesil açık kaynak modelini duyurdu. Google'dan yapılan açıklamada, Gemma model ailesinin, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu ve son teknoloji açık kaynak modeline sahip olduğu bildirildi.

GEMİNİ'DEN İLHAM ALDI
DeepMind ve Google'daki diğer ekiplerce geliştirilen yeni modelin Gemini'den ilham aldığı ifade edilen açıklamada, geliştirici inovasyonunu destekleyecek, işbirliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı bildirildi.


Açıklamada, Gemma'nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu belirtilerek, model hakkında bilgi verildi.

İKİ BOYUTTA PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Modelin, Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti"nin de Gemma ile daha güvenli yapay zeka uygulamaları oluşturmak için rehberlik sağladığı vurgulandı.

Google, bu ay yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlatmıştı.
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