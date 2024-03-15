Görüntüleri çıktı: Rusya'daki seçim sandığına boyalı protesto

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 3 gün sürecek olan devlet başkanı seçimine protesto girişimi yapıldı. Oy verme merkezindeki seçim sandığına yaklaşan bir kadın, sandığın içerisine boya döktü.





Rusya Soruşturma Komitesi Moskova şubesi, protesto girşiminin ardından gözaltına alınan kadın hakkında ceza davası açıldığını duyurdu. Komite tarafından yapılan açıklamada, "Ceza Kanunu'nun 141. Maddesi (seçim haklarının kullanılmasını veya seçim komisyonlarının çalışmasını engellemek) kapsamında bir suç işlendiği gerekçesiyle bir ceza davası açılmıştır" denildi.





Rusya Seçim Gözlem Kamu Merkezi kusurlu sandığın mühürlendiğini, sandığın başka bir sandıkla değiştirildiğini ve oy verme işleminin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.









Yetkililer, olaya ilişkin "Yaşananlarla ilgili olarak polis tarafından gerekli işlemler yapılacaktır" ifadesinde bulundu.





PROTESTO GİRİŞİMİNİN GÖRÜNTÜSÜ YAYIMLANDI

RİA Novosti gazetesi, protesto girişimi yaşanan anların görüntüsünü yayımladı.





Oy sandığına yaklaşan kadının, oy pusulasını sandığa atmasının hemen ardından bir şişe boyayı sandığa döktüğü görüldü. Görüntüde ayruca, sandıkta biriken oy pusulalarının kısa bir süre içerisinde kullanılmaz hale geldiği görüldü.