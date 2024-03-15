Baba Cihantimur adli kontrolle serbest: İfadesi ortaya çıktı

Timur Cihantimur, İstanbul’da annesine ait araçla emniyet şeridinde duran gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.





Tok kaza mahalinden gelip aldığı oğluyla birlikte apar topar Mısır’a kaçmış, ardından ABD’ye geçmişti.





Adalet Bakanlığı iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Şimdiye kadar soruşturma kapsamında tutuklanan tek isim kaçışa yardımcı olduğu gerekçesiyle aile çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu.





Soruşturma kapsamında baba Cihantimur ‘suçluyu kayırma’ suçundan ifade vermek üzere bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti.





Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Cihantimur, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.





Hakimlik de bu yönde karar aldı.





İfadesi ortaya çıktı

Cihantimur, savcılık sorgusunda, soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu’nun kendisinin çalışanı olduğunu belirterek şunları söyledi:









“Maaşını şirketten almaktadır. Eylem’le (Tok) aralarında herhangi bir patronluk ilişkisi yoktur. Sadece sanat faaliyetleri nedeniyle diyalog kurmuşlardır. Ayrıca kendi tahsis ettikleri ilişkileri benim dışımdadır. Dışarıda görüşüyorlarmış. Ben bundan haberdar değilim.”





Olay günü şüpheli Eylem Tok’un kendisini saat 00:30 sıralarında aradığını, “Hemen gel, Timur kaza yapmış” dediğini belirten Cihantimur, daha sonrasında Tok ile oğlunun yaşadığı eve gittiğini anlattı.





Cihantimur, eve gittiğinde oğlunu şok halinde gördüğünü, donmuş bir halde olduğunu, Eylem Tok’unsa panik halde birileriyle konuştuğunu anlattı.





Eylem Tok’a “Çocuğu bana ver, bir hastaneye götüreyim. Belki kafasını çarpmıştır. Ona göre bakalım” dediğini aktaran Cihantimur, Tok’un bunu kabul ettiğini, böylece oğluyla araca bindiklerini ifade etti.





Cihantimur, yolda oğluna olayı anlattırmaya çalıştığını kaydederek şunları dedi:





“Kendisi bana, ‘Bir, iki kişinin kafasında kan vardı ancak bir kişi yerde yatıyordu. Kazadan sonra da bir sürü insan olay yerine geldi. Ben, yarım saat olay yerinde kaldım’ dedi. Zaten Eylem’in oğlumu olay yerinden gelip aldığını sonradan öğrendim.”





‘Dönmeye ikna ettim’

Ayşe Ceren Saltoğlu’na ulaştığında Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına gittiğini öğrendiğini iddia eden Cihantimur, şöyle devam etti:





“En son Eylem’e Mısır’dayken ulaştım. Geri dönmesi noktasında ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında kendi çevresinden ve medyada gördüğü bilgilerden dolayı bu olayı kendi açımdan yavaşlattığımı düşünerek irtibatı kesti. Sonra kendisine ulaşamadım. Oğlumla da temas kuramıyorum. Çünkü annesinin yanında ama oğlumla en son irtibat kurduğumda Türkiye’ye dönmek istediğini bana ısrarla söyledi.”





Cihantimur, oğlunun dönmesini istediğini öne sürerek, “Oğlumun gelmesi için ne gerekiyorsa yaparım ancak oğlumla da Eylem’le de irtibat kuramıyorum” dedi.